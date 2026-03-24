İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nin saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti. Teknik hasar ya da can kaybı yok. Barışçıl nükleer tesislere saldırı düzenlemek uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali 17 Mart'ta da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallerin hedef alınmasının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunmuştu.