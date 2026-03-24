Dünya
AA 24.03.2026 22:50

İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini, saldırıda teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nin saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti. Teknik hasar ya da can kaybı yok. Barışçıl nükleer tesislere saldırı düzenlemek uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali 17 Mart'ta da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallerin hedef alınmasının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunmuştu.

İran ABD İsrail
Trump’tan İran açıklaması: Liderleri yok, anlaşma istiyorlar
22:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
22:54
Trump’tan İran açıklaması: Liderleri yok, anlaşma istiyorlar
21:18
WSJ: Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlanıyor
21:16
Öğretmenlerin yer değiştirme atamaları 28 Nisan'da gerçekleştirilecek
21:00
Ukrayna: Rusya son bir günde 1000'e yakın İHA ile saldırı düzenledi
20:53
Katil İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti
Türk Kızılay Konukevi sakinleri, sanatsal faaliyetlerle hayatlarına renk katıyor
Türk Kızılay Konukevi sakinleri, sanatsal faaliyetlerle hayatlarına renk katıyor
Sungur hedefi tam isabetle vurdu
Sungur hedefi tam isabetle vurdu
