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Dünya
TRT Haber 22.06.2025 07:31

İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırılarının kalıcı sonuçları olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının kalıcı sonuçları olacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırılarının kalıcı sonuçları olacak
[Fotograf: AA]

Arakçi, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin, "İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak BM Şartı'nı, uluslararası hukuku ve NPT'yi (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) ağır bir şekilde ihlal ettiğini" belirten Arakçi, söz konusu saldırıların kalıcı sonuçları olacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, BM'nin her bir üyesinin bu "son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranış" karşısında alarma geçmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Arakçi, "BM Şartı ve meşru müdafaa kapsamında yanıt verme yetkisine sahip hükümleri uyarınca İran, egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için tüm seçenekleri saklı tutmaktadır." ifadesini kullandı.

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