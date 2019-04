İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Ankara'da Stratejik Düşünce Enstitüsünün (SDE) düzenlediği "İran, Bölge ve Uluslararası Gelişmeler" başlıklı konferansa katıldı.

Türkiye'ye ziyaretinin amacının yeni bir diyalog başlatmak olduğunu söyleyen Arakçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelme fırsatı bulduğunu söyledi.

"Türkiye ile ortak çıkarlara sahibiz"

İran ve Türkiye'nin bölgenin en önemli iki aktörü olduğunu belirten Arakçi, "Türkiye ve İran ilişkileri hiçbir zaman bu kadar iyi olmamıştı. Biz bölgede iki büyük oyuncuyuz. Birlikte asırlardır yaşıyoruz. Bu şekilde asırlardır yaşamaya devam edeceğiz. Bakış açılarımız aynı ve ortak çıkarlara sahibiz. Bu nedenle Türk hükümeti ve Dışişleri Bakanına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"Nükleer anlaşma sona yaklaşmıştır"

ABD'nin geçen yıl çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Arakçi, şöyle konuştu:

"ABD yönetimi, BMGK kararı olmasına rağmen KOEP'ten çekildiği zaman anlaşmanın tarafı üç Avrupa ülkesi, "anlaşmada kalın biz pratik çözümler üreteceğiz" diyerek bizden bir kaç hafta istediler. Şimdi bir sene oldu ve hala İran'ın anlaşmadaki çıkarlarını koruyacak çözüm bulamıyorlar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın anlaşmaya uyduğunu 14 ayrı raporuyla doğrulamasına rağmen biz hiçbir şeyden yararlanamıyoruz. Bu böyle devam edemez. İran'ın sabrı taşmak üzere. Bu çok üzücü fakat nükleer anlaşma sona yaklaşmıştır. Bu başarısızlığın sonuçları olacaktır ve kaçınılmazdır."

Nükleer anlaşmanın ekonomik bir anlaşma gibi görünse de aslında tüm uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik anlaşması olduğuna dikkat çeken Arakçi, "KOEP şu anda ABD'nin yaklaşımı nedeniyle risk altında ve her an sona erebilir. Anlaşma, her ne kadar İran ve 5+1 ile imzalandıysa bu anlaşma bize ait değil, tüm uluslararası toplumun anlaşmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD bölgedeki tek diplomatik başarıyı yok etmek istiyor"

Nükleer anlaşmanın "bölgedeki tek diplomatik başarı" olduğunu ve ABD'nin BMGK kararlarına karşın anlaşmadan ayrılmasının İran'da uluslararası anlaşmalara karşı güven kaybı oluşturduğunu vurgulayan İranlı bakan yardımcısı, "Bölgemizdeki tek diplomatik başarıyı imha etmeye çalışıyorlar. Bu anlaşma olmadan bu bölge daha mı iyi olacak? Kimse bu fikirde değil. ABD'nin yaklaşımları nedeniyle uluslararası anlaşmalara yönelik güven kaybı yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak:AA