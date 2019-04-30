Venezuela'da muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlatması üzerine açıklama yapan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komutanlarla konuştuğunu, kendisine sadakatlerini gösterdiklerini söyledi.

Maduro, "Barışın zaferini sağlamak için üst düzey seferberlik çağrısı yapacağım. Kazanacağız." dedi.

¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 Nisan 2019

Neler oldu?

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yapmıştı.

Rodriguez, sosyal medya hesabından, "Ordu içindeki hain bir grubun darbe girişimiyle mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırmış, muhalefetin hava üssünü devralmadığını söylemişti.

Venezuela'daki kriz?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AA