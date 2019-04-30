Batı Trakya'da Türk azınlığın geleneksel hatim törenleri sürüyor. Törenlerin adresi bu kez İskeçe'deki Şahin köy ve Gümülcine'deki Hacıören köyü oldu.

Hacıören köyündeki törene katılan Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Hacıören’in Rodop’ta en çok din görevlisi yetiştiren köy olduğunu söyledi.

"Buradaki bir din görevlisi arkadaşıma 'Hacıören’de, rodop vilayetinde hizmet eden kaç tane din görevlisi var?' diye sordum. Dedi ki '80 civarında din görevlisi var'. Şu anda Gümülcine’de 170 cami var. Neredeyse yarı yarıya. Batı Trakya’daki din hizmetlerini bu köyün insanları yürütüyor."

Ailelere çocuklarını Türk azınlık okullarına gönderme çağrısı yapan Şerif, okulların kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Müftü Şerif, Türk azınlığın eğitim hakkını günden güne kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber