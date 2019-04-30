Washington Post Gazetesi, Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği tarihten bu yana 10 binden fazla yalan ya da yanıltıcı ifade kullandığını yazdı.

Günlük 23 yalan ya da yanıltıcı ifadeye denk gelen Trump’ın istatistiği, kullanım sıklığına göre gazete tarafından oluşturulan "Fact Checker" (Gerçek Denetleyici) adlı internet sayfasında sıralanmış durumda.

Sitede kullanılan sembol ise Pinokyo.

Sayfada günlük, aylık ve genel zaman dilimlerinde ve konularına göre ekonomi, göç, işsizlik, eğitim ve Rusya gibi başlıklar altında Trump’ın yalan/yanıltıcı ifadeleri sınıflandırıldı.

Kullanılan ifadelerin hangi tarihte, kaç kez kullanıldığı bilgisine de yer verildi.





"10 bin 111 kez yalan söyledi"

Washington Post ayrıca, Trump’ın 25-27 Nisan arasında 171 yalan ya da yanıltıcı ifade kullandığını ve en son Wisconsin'de düzenlediği mitingle birlikte yalan sayısının 10 bin 111'e ulaştığını yazdı.

Habere göre Trump'ın yanlış ya da yanıltıcı bilgilerinin 5'te 1'i göç konuları oluşturuyor.

Gazeteye göre, Donald Trump'ın 2020 ABD Başkanlık seçimleri kampanyası da yanıltıcı ve sahte bilgilerle dolu, toplamın yüzde 22'sine denk geliyor.

ABD Başkanı Trump, Amerikan basınını sık sık 'yalan haber yapmakla' suçluyor ve onların insanlığın gerçek düşmanı olduğunu söylüyor.

Kaynak: Washington Post