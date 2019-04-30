Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Almanya'da yine ırkçı bir saldırı düzenlendi. Hedefte bu defa iftar çadırları vardı.

Dortmund kentinde her yıl olduğu gibi bu sene de ramazan için izinler alındı, hazırlıklar yapıldı, çadırlar kuruldu. Ancak pazartesi gecesi Nazi yanlıları boyalarla ramazan çadırlarına gamalı haç çizdi.

Irkçıların hedef aldığı 13 çadır, organizasyonu yapan yetkililer tarafından değiştirildi.

Yerel yöneticiler saldırıya tepki gösterirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TRT Haber