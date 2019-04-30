Nijerya Ulusal basınında yer alan haberlere göre, Adamawa eyaletine bağlı Kudakaya köyüne motosikletle gelen terör örgütü Boko Haram üyeleri, rastgele ateş açtı.

Saldırıda 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda ev de kundaklandı.

Adamawa Eyalet Polis Sözcüsü Othman Abubakar, olayı doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

2009'dan bu yana saldırılarda 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Kaynak: AA