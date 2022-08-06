İran devlet televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Selami, başkent Tahran'da İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Filistin'deki direniş gruplarının ortak hareket etmesinden memnun olduklarını söyleyen Selami, "Kudüs'ü özgürleştirmek için çalışıyorlar ve Filistin ulusunun haklarını savunuyorlar. Biz de sonuna kadar yanınızdayız. Filistin ve Filistinliler yalnız olmadıklarını bilsin. Siyonistler, işledikleri son suçlar için başka bir ağır bedel ödeyecektir" ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale de "Direnişe devam edeceğiz ve diğer Filistinli direniş gruplarının iş birliği sayesinde çok iyi durumdayız. Siyonist rejimin herhangi bir saldırganlığına tam zamanında karşılık verebilecek güçteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail ordusu, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun ve 23 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Saldırının ardından Gazze'deki Filistin direniş gruplarının askeri kanatları, İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere roket saldırıları düzenlemişti.