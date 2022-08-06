Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletinde balık yakalama yarışması düzenlendi. Yarışmaya ülkenin dört bir yanından yüzlerce kişi katıldı. Ellerine ağları alıp teknelerle açıldılar.

Illinois nehri üzerindeki yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Balıklar tıpkı mısır patlaması gibi havaya sıçradı. Yarışmacılar, yaralanmamak için kask taktı.



Zıplayan balıklar yakalandıktan sonra tekneler kıyıya yanaştı ve tonlarca balık boşaltıldı.

Yakalanan balıklar köpek maması ve gübre için kullanıldı



Yakalanan balıklar, köpek maması gibi ürünlerde kullanılan gübre ve hayvan yemine dönüştürülmek üzere kamyonlara yüklendi.

İstilacı bir balık türü olan Asya sazanları, Büyük Göller bölgesini tehdit ediyor.



Yaklaşık 17 yıl önce başlatılan yarışma, Illinois Nehri'nin Asya sazanlarından kurtulmasına yardımcı olmak için düzenleniyor.