Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran bir "terör grubu" yakaladığını açıkladı
İran, ülkenin güney doğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde bir terör grubunun ele geçirildiğini duyurdu.
İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Polis Müdürlüğü, geçen hafta eyalette “polis devriyelerine silahlı saldırıda bulunan ve düşmanla irtibatlı bir terör grubunun” yakalandığı açıklandı.
Haberde, söz konusu silahlı grubun Sistan-Beluçistan’da polis devriye birimlerine birkaç el ateşe açtığı, yapılan soruşturma neticesinde kimliklerinin tespit edilerek yakalandığı aktarıldı.
Haberde, detaylı bilginin daha sonra verileceği de belirtildi.
Etiketler: İran
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