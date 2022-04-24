Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Basra Körfezi'nde bir yakıt tankerine el koydu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir petrol tankerine el koydu. Geminin mürettebatı gözaltına alındı.
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 200 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bandıralı bir tankere el konulduğu ve tankerdeki 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Buşehr iskelesine çekildiği kaydedilen tankerin hangi ülkenin bayrağını taşıdığı açıklanmadı.
Etiketler: İran
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