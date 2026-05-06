Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2026 04:18

İran basını, Trump'ın Özgürlük Projesi'ni askıya almasını "başarısızlık" olarak değerlendirdi

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

İran basını, Trump'ın Özgürlük Projesi'ni askıya almasını "başarısızlık" olarak değerlendirdi

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi.

Trump'ın Özgürlük Projesi'nin askıya alındığını duyurmasının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" bir adım olarak değerlendirildiği haberde, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi." ifadesine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin, "Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı" başlığını kullandı.

Haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" verilmiş bir karar olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
ABD Başkanı Trump: Özgürlük Projesi durduruldu

"Özgürlük Projesi"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:05
İran’ın Keşm Adası’nda İHA’lara karşı savunma sisteminin devreye girmesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu
08:12
İstanbul güne sisle uyandı, vapur seferleri iptal
07:25
Elon Musk'tan "Terminatör" uyarısı: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
07:56
Bir faili meçhul daha aydınlatıldı, Kübra Yapıcı cinayetinin katil zanlıları yakalandı
07:22
Teknoloji devlerinde büyük işten çıkarma dalgası: 2026 başında 80 bin kişi işsiz kaldı
07:20
Yunan basınında YILDIRIMHAN yankısı: Türkler 6 bin kilometre menzilli kıtalararası füze tanıttı
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ