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Dünya
AA 08.07.2026 22:54

İran basını: Bender Abbas'ın ardından Sirik'te patlama sesleri

İran basını: Bender Abbas'ın ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu.

İran basını: Bender Abbas'ın ardından Sirik'te patlama sesleri

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