İran devlet televizyonuna göre, Yargı Erki Sözcüsü Setayeşi, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın hangi aşamada olduğuna dair soru üzerine Setayeşi, "Saldırıyla ilgili soruşturma ön aşamadadır ve gizliliğe tabidir. Konunun farklı boyutları dikkatle inceleniyor." dedi.

İranlı Sözcü, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilen bulguların kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Öte yandan İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, konuyla ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'le telefonda görüştü.

Muntazeri, saldırının çeşitli boyutlarının ülkenin adli ve siyasi yetkilileri tarafından özenle incelendiğini Azerbaycanlı mevkidaşına iletti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'in ise İran'ın konuyla ilgili diplomatik ve adli çabalarını takdir ederek, iki dost ve komşu ülke arasındaki işbirliği ve ikili etkileşim fırsatlarının kaybedilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve ilk incelemelere göre saldırının "şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle" düzenlendiğini açıklamıştı. Rahimi, daha sonra görevden alınmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında 29 Ocak'ta Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.