Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'dan 3 uçağın NATO görev bölgesindeki Polonya'ya yaklaşması üzerine Hollanda'ya ait F-35 uçakları havalandı.

Daha sonra yaklaşan hava araçlarının birinin "IL-20M Coot-A" tipi askeri uçak, diğer ikisinin ise SU-27 Flankers tipi savaş uçağı olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamaya göre, Rus uçakları NATO görevindeki Hollanda uçakları tarafından engellendi.

Rus toprağı Kaliningrad'ın, hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Litvanya ile Polonya'ya sınırları bulunuyor.