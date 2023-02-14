Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda F-35'leri Polonya sınırında 3 Rus uçağını engelledi
Hollanda Savunma Bakanlığı, Polonya sınırı yakınlarında uçan 3 Rus uçağının bu ülkede görev yapan Hollanda'ya ait NATO uçakları tarafından engellendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'dan 3 uçağın NATO görev bölgesindeki Polonya'ya yaklaşması üzerine Hollanda'ya ait F-35 uçakları havalandı.
Daha sonra yaklaşan hava araçlarının birinin "IL-20M Coot-A" tipi askeri uçak, diğer ikisinin ise SU-27 Flankers tipi savaş uçağı olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamaya göre, Rus uçakları NATO görevindeki Hollanda uçakları tarafından engellendi.
Rus toprağı Kaliningrad'ın, hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Litvanya ile Polonya'ya sınırları bulunuyor.
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