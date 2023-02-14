Brüksel’deki NATO karargahında toplanan NATO savunma bakanları, çok sayıda partner ülkeyle önce ABD başkanlığındaki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Bakanlar daha sonra akşam saatlerinde ve yarın NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda yeniden bir araya gelecek. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da bakanlara katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle katılmadığı toplantılarda, Türkiye'yi NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

Brüksel’deki iki günlük toplantıların ana gündemini Ukrayna’ya verilecek destek oluşturuyor. Rusya’nın bahar ayları yaklaşırken yeni bir büyük taarruz başlatacağı beklentisine karşı Ukrayna ordusuna başta mühimmat olmak üzere desteğin artırılması üzerinde duruluyor. Ayrıca Ukrayna’nın talep ettiği savaş uçakları da iki gün boyunca masadaki konulardan birini oluşturacak.

"Putin yeni saldırılara hazırlanıyor" mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantılar öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni saldırılara hazırlandığını söyledi.

Ukrayna’nın savaştaki acil ihtiyaçlarını değerlendireceklerini aktaran Stoltenberg, Ukrayna ordusunun mühimmat kullanımının çok yüksek seviyede olduğunu, mühimmat desteği sağlayan ülkelerin stoklarının yenilenmesi için savunma sanayisi şirketleriyle çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Stoltenberg, “Ukrayna’nın topraklarını geri alması, bu savaşı kazanabilmesi ve egemen bir devlet olarak devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu silahları elde etmesini sağlamalıyız.” dedi.

Savaşın aynı zamanda bir lojistik mücadele olduğunu vurgulayan Stoltenberg, verilen silah sistemlerinin mühimmatının yanı sıra yedek parçalarının ve bakımının da çok önem taşıdığını söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna’nın savaş uçağı talebi hakkında ise önceliğin tanklar, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri gibi taahhüt edilen silahlar olması gerektiğini ifade ederek “Savaş uçakları, şu anda en acil mesele değil. Bununla ilgili görüşmeler sürüyor. NATO müttefikleri arasında verilecek sistemlerin tipleri konusunda müttefikler arasında istişareler devam edecek. Ukrayna’ya verilen destek, savaşın başlamasından bu yana değişti ve savaş sürdükçe değişmeye devam edecek.” diye konuştu.

Türkiye’ye destek mesajı

Stoltenberg, Türkiye’de meydana gelen depremlere de değindi. Depremin yol açtığı can kayıpları karşısında dehşete kapıldıklarını vurgulayan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Türkiye’ye ciddi desteklerde bulunduğunu belirtti.

Stoltenberg, “Bu desteğin devam etmesi gerekli. Dayanışma içinde olmaya devam etmeli ve Türkiye’ye desteğimizi sürdürmeliyiz.” dedi.

Ukrayna'ya destek sürecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Ukrayna Savunma Destek Grubu Toplantısı'na başlarken yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya desteği sürdüreceklerinin altını çizdi.

Grubu oluşturan ülkelerin, savaşın başından beri 50 milyar dolarlık silah desteği taahhüdünde bulunduğunu kaydeden Austin, ABD, Almanya ve Hollanda'nın Patriot hava savunma sistemleri vermek üzere birlikte çalıştığını aktardı.

Austin, Fransa ve İtalya'nın SAMP-T hava savunma sistemleri ve Almanya, Polonya, Kanada, Portekiz, İspanya, Norveç, Danimarka ile Hollanda'dan oluşan konsorsiyumun da Leopard tanklarını Ukrayna'ya sağlamak üzere çalıştığını bildirdi.

Bunun dışında Çekya ve İngiltere gibi ülkelerin de tanklar ve zırhlı araçlar sağladığını hatırlatan Austin, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları bulunduğunu, bunları Brüksel'deki toplantılarda ele alacaklarını kaydetti.