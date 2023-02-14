Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Austin'den Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotograf: Reuters]
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Austin, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmaya Türkiye'de meydana gelen depremlere değinerek başladı.
Suriye'yi de etkileyen depremlerin yol açtığı trajik can kayıplarından dolayı başsağlığı dileyen Austin, "ABD, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için acil şekilde Türk müttefiklerimiz ve diğerleriyle çalışmaya devam edecek." dedi.
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