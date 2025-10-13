İran, askeri saldırı ihtimaline karşı tam teyakkuzda olduğunu vurguladı

Bekayi, başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın haziranda İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı kendini savunduğunu hatırlatarak, sonraki süreçte de askeri yeteneklerini güçlendirmek ve saldırı ihtimalinin önüne geçmek için tüm kapasitelerini kullanmaya devam ettiklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen hafta gerçekleşen bir telefon görüşmesinde, İsrail'in İran ile yeni bir çatışma istemediği yönünde mesaj verdiği yönündeki bilginin sorulması üzerine Bekayi, "Dost ülkelerin görüş ve önerilerini dikkatle dinliyoruz. Aynı zamanda, devam eden gelişmelere karşı tam bir teyakkuz halindeyiz ve siyonist rejimin aldatıcı sicili göz önüne alındığında, her düzeyde teyakkuz halinde olmanın elzem olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Bekayi, İran'ın Şarm el-Şeyh'de düzenlene Gazze zirvesine aldığı daveti reddetmesinin sorulması üzerine "Mısır Cumhurbaşkanından (Abdulfettah es-Sisi) bir davet aldık ve davetin tüm yönleri dikkatlice incelendi. Herhangi bir kararın olumlu ve olumsuz yönleri tartıldı ve nihayetinde ülkenin çıkarlarına hizmet edecek bir karara vardık." dedi.

Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin olarak da Bekayi, "Afganistan ve Pakistan bizim Müslüman komşularımızdır ve herhangi bir gerginliğin iki ülkenin sınırlarının ötesinde sonuçları olacaktır. Her iki taraf arasında diyalog çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

ABD ile nükleer konuda müzakere ihtimalini de değerlendiren Bekayi, haziranda müzakere süreci devam ederken saldırılara uğradıklarını hatırlatarak, ABD ile müzakere konusunda "acı bir deneyime" sahip olduklarını söyledi.

Buna karşılık diplomasiye kapıları kapatmadıklarını vurgulayan Bekayi, "Gelecekte, açık görüşlülükle ve İran'ın çıkarları ve çıkarları doğrultusunda, sistem hangi tarafla diplomasi ve diyaloğun ülkenin çıkarlarıyla uyumlu olduğu sonucuna varırsa, gerekli kararı onunla vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.