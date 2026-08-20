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Dünya
AA 20.08.2026 10:24

İran: ABD'nin "Ekonomik D-Day operasyonu" kendi krizini örtme çabası

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı "Ekonomik D-Day operasyonunun", Washington'un artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

İran: ABD'nin "Ekonomik D-Day operasyonu" kendi krizini örtme çabası

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik D-Day" olarak nitelendirilen girişimin ABD'nin "benzeri görülmemiş borç ve artan faiz maliyetlerinden kaynaklanan kendi krizinden bir dikkat saptırma" olduğunu ifade etti.

ABD'nin başarısız politikalarını sürdürmesinin Washington'a "daha fazla yenilgi" getireceğini savunan Arakçi, bunun aynı zamanda İranlıların ABD'ye yönelik düşmanlığını artıracağını kaydetti.

Arakçi, "ABD'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a karşı "herhangi bir ülkeye uygulanmış en kapsamlı ekonomik operasyonu" başlatacağını duyurmuş ve İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere de ağır ekonomik sonuçlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

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