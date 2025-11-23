Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
Dünya
AA 23.11.2025 12:11

İran: ABD, müzakere konusunda ciddi değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereye açık olduğu" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "ABD, müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip değil." dedi.

İran: ABD, müzakere konusunda ciddi değil
[Fotograf: Reuters]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bekayi, "ABD, müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip değildir. Ya müzakereyi doğru anlamamaktadır ya da davranışlarının mahiyeti dikte etmekten başka bir anlama gelmemektedir." dedi.

İranlı Sözcü, ABD'nin bu yaklaşımında ısrar ettiği müddetçe, anlamlı bir müzakerenin gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmesinde, "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Bence bunu çok istiyorlar. Ben tamamen açığım, onlarla görüşüyoruz ve süreci başlattık. İran ile bir anlaşma yapmak güzel olur... Bence bunu çok istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

