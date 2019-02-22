Dünya

İran: ABD 'drone'larının kontrolünü ele geçirdik

22 Şubat 2019 Cuma 14:14 - Son Güncelleme 22 Şubat 2019 Cuma 14:14

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD’ye ait birkaç drone'nun kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.

İran haber ajansı FARS’a konuşan Hajizadeh olaya dair yaptığı açıklamada “Sürekli Suriye ve Irak üzerinde uçan 7-8 droneun kontrolünü ele geçirdik, drone'a gelen verilerin takibini yaptık ve verileri ilk elden ele geçirdik” İfadelerini kullandı. Kaynak: DHA Etiketler: abd iran drone

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