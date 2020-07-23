İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Hava Yolları Birliği Sekreteri Maksud Esed Samani, başkent Tahran'dan Çin'in Guanco kentine uçuşların uzun bir aradan sonra tekrar başladığını belirtti.

Uçuşların haftada 1 kez düzenleneceğini aktaran Samani, "Çin'de ikamet eden ya da bu ülkenin vatandaşlığına sahip olanlar ve Çin'de eğitimini sürdürenler ile iş vizesi bulunanlar bu uçuşlardan faydalanabilir." dedi.

İran, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19'a ilişkin tedbirler kapsamında 31 Ocak'ta bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.