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Dünya
Reuters, AA 26.10.2024 04:15

Irak'ta uçuşlar askıya alındı

Irak'taki tüm havaalanlarında uçuşların askıya alındığı açıklandı.

Irak'ta uçuşlar askıya alındı
[Fotograf: TRT Haber]

Irak resmi haber ajansı INA, İsrail ordusunun İran'a ait yönelik saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından, Irak Ulaştırma Bakanlığı'nın "bölgesel gerginlikler" nedeniyle tüm havaalanlarındaki uçuşları ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını bildirdi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail ordusu, İran'daki "askeri hedeflere" yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

Açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." denilmişti.

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