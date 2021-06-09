Irak Yargı Meclisinden yapılan açıklamada, Muslih hakkındaki tüm soruşturma ve incelemelerin tamamlandığının altı çizildi.

Açıklamada, Muslih'in kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı vurgulandı.

Irak basını bugün Muslih'in beraat ettiğini duyurmuş, Haşdi Şabi’ye yakın sosyal medya hesaplarından da Muslih’in serbest bırakıldığına ilişkin görüntüler yayımlanmıştı.

Muslih'in tutuklanması

Irak hükümetine bağlı özel bir güç, daha önce Haşdi Şabi Komutanı Muslih’i tutuklayarak, Yeşil Bölge’ye getirmişti. Bunun üzerine Haşdi Şabi’ye bağlı silahlı milisler askeri araçlarla bölgeyi basarak abluka altına almıştı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Muslih hakkında “terör suçundan” dolayı yakalama kararı çıkarmıştı.

Muslih’in, Kerbela’daki sivil aktivistleri öldürmek ve ABD askeri üssü olan Ayn el-Esed’e roket saldırılarında parmağı olduğu iddia edilmişti.