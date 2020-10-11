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Irak'ta son 24 saatte 62 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 9 bin 852'ye yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 62 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 206 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 9 bin 852'ye, vaka sayısı da 402 bin 330'a çıktı.
İyileşen sayısı ise 3 bin 827 artarak 336 bin 157'ye ulaştı.
Etiketler: ırak koronavirüs ırak covid-19 ırak vaka sayısıSon Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 17:17
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