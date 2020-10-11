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Azerbaycan, işgalden kurtarılan Taşkesen'in görüntülerini yayımladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail kentinin Taşkesen köyünden görüntüler paylaştı.
Cebrail kenti, Azerbaycan ordusu tarafından 4 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kente bağlı Taşkesen köyünün görüntülerini yayımladı.
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