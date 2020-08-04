Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 bin 836 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının da 134 bin 722'ye çıktığı belirtildi.

Bakanlık, ayrıca, virüse yakalananlardan bin 992'sinin daha iyileşmesiyle toplam 96 bin 103 kişinin sağlığına kavuştuğunu aktardı.