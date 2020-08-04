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Cezayir'de maden ocağında patlama: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Setif Sivil Savunma Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyinde yer alan çinko madeninde patlama olduğu belirtildi.
Olayda 2 kişininin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Patlamanın sebebinin henüz bilinmediği aktarıldı.
Etiketler: setif maden ocağı maden kazasıSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 16:13
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