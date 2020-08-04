İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Semnan'da bulunan Kudüs Kombine Çevrim Santralinde yerel saatle 12.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Semnan Valiliği yetkilisi İrec Reisiyan, itfaiyenin müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma rapor edilmediğini aktaran Reisiyan, yangının çıkış nedeni ve oluşan zararla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Başkent Tahran'da da sabah saatlerinde bir tutkal fabrikasında yangın çıkmıştı.

Son günlerde artan yangınlar sabotaj iddialarını gündeme getirdi

İran'da son haftalarda sıkça görülen enerji tesislerindeki yangın ve patlamalar ile orman yangınları, ülkeye yönelik dış kaynaklı saldırılar olduğu iddialarına yol açmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise söz konusu yangınların dış kaynaklı olmadığını bildirmişti.