İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pardis ilçesinde bulunan fabrikada ahşap ürünler içeren depoda kıvılcım sıçraması nedeniyle sabah saatlerinde yangın çıktığı açıklandı.

Kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına alan yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklanırken olayda ölen ve yaralananın olmadığı belirtildi.

Yangın nedeniyle oluşan maddi zararın ise, hasar tespit çalışmalarının ardından açıklanacağı bildirildi.