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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban yetkilisi Beradar ile görüştü
[Fotoğraf: Taliban Sözcüsü Suheyil Şahin]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Taliban'ın Katar Ofisi Başkanı Molla Abdul Gani Beradar bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Afgan hükümetiyle Taliban arasında devam eden mahkum takası ve Afganlar arası müzakereler ele alındı.
Taliban Katar Ofisi Sözcüsü Suheyil Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beradar ve Pompeo'nun Afgan barış sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti.
Görüşmede Afgan hükümetiyle Taliban arasında devam eden mahkum takasının konuşulduğunu aktaran Şahin, ayrıca Afganlar arası müzakerelerin başlaması konusunun da masaya yatırıldığını belirtti.
ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'daki savaşı sona erdirmek üzere bir anlaşma imzalanmıştı.
Bu anlaşma kapsamında ABD, 135 gün içerisinde ülkedeki 14 binin üzerindeki asker sayısını 8 bin 600'e indirecekti.
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