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Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın Kunar vilayetinin Şigel ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Kunar Valiliği sözcüsü Abdul Gani Musammim, basına yaptığı açıklamada, Şigel ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Musammim, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: şigel kunar bombalı saldırı afganistan'da saldırıSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 15:03
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