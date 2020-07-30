Bağdat'ın doğusundaki Habibiye bölgesinde kurulan kurban pazarı arife gününde boş kaldı.

Satıcılar, COVİD-19 salgını ve bunun neden olduğu ekonomik krizin insanların alım gücünü zayıflattığını dolayısıyla özellikle büyük baş hayvanlara alıcı bulamadıklarını belirtiyor.

Iraklı hayvan satıcısı Ali Casim, kurban pazarlarının geçen yıllara göre çok durgun olduğunu söyledi.

Casim, "Bu yıl bayram öncesi kurban pazarında eski canlılıktan eser yok. İnsanlar salgın nedeniyle işsiz, dolayısıyla alım gücü düştü. Büyükbaş hayvan satışı neredeyse hiç yapılamıyor." dedi.

Ortalama 30 kiloluk bir kurbanlık hayvanı yaklaşık 250 dolara sattıklarını belirten Casim, "Gücü yetmeyenlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Her yıl 300-500 hayvan satıyorduk, bu sene 50 hayvan satabilirsek çok iyi"

Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanların pazara erişiminin de zorlaştığına dikkati çeken Casim, "Her yıl Kurban Bayramı arifesinde 300 ila 500 hayvan satıyorduk. Bu yıl 50 hayvan satabilirsek çok iyi olacak." şeklinde konuştu.

Vaka sayılarının artmaya devam ettiği Irak'ta 8 Ağustos'a kadar devam edecek bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülkedeki camiler ve diğer ibadet yerleri de Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak.

Irak, petrol fiyatlarındaki düşüş ve COVİD-19 salgını nedeniyle ciddi anlamda bir ekonomik krizle boğuşuyor.