Almanya İstatistik Dairesi, ülke ekonomisinde ikinci çeyrekte yüzde 10,1 daralma olduğunu açıkladı.

Bu rakam, GSYİH hesaplamalarının başladığı 1970'ten beri görülen en keskin düşüş oldu.

Reuters tarafından yapılan ankete katılan analistler, ulusal üretimde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,0 ve mevsimsellikten arındırılmış verilerle yıllık bazda yüzde 11,3 daralma bekliyordu.