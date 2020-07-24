Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Yahya Resul tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Alman vatandaşı aktivist Hella Mewis'i kurtardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mewis'in kim veya kimler tarafından kaçırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mewis aynı zamanda Bağdat'ta genç sanatçıları desteklemek için her yıl festivaller düzenleyen "Terkib" Alman Sanatları Merkezi'nde görev yapıyordu.