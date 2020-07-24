Yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamaları nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan birkaç ayını çoğunlukla evde geçirdi.

Tabii bu sırada elektrik kullanımı da elektronik ürünlere ilgi de arttı.

İnsanlar her ne kadar bütçelerini lüks gibi görünen akıllı telefon benzeri teknolojik cihazlara ayırmasa da evde geçen süreyi değerlendirmek için bazı ürünlere mecbur kaldı. Bunlardan biri televizyon. Özellikle evde çalışanlar ve eğitimine uzaktan devam edenler için bilgisayar da zorunlu ihtiyaç haline geldi. Bir de bu süre zarfında evde daha sık yemek pişirildiğini göz önünde bulundurunca fırın, karıştırıcı (blender) gibi elektronik mutfak aletlerine talebin arttığını söylemek de sürpriz olmayacaktır.

Uluslararası Enerji Ajansı, ara motoru Google’ın arama hacmi endeksini kullanarak bir rapor hazırladı. Rapor, pandemi karantinaları sırasında daha çok kişinin popüler elektronik ürünleri aradığını gösteriyor.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Bilgisayar ve televizyon gibi popüler elektronik cihazlar için yapılan aramalar bir önceki yıla göre 2 basamak arttı. 2019 yılının haziran ayında TV'ler için arama hacmi endeksi puanı 46 iken 2020'de yüzde 60. Endeks puanı 2019'da 68 olan kişisel bilgisayar aramaları da geçen haziran ayında 88'e kadar yükseldi. Mikrodalga ve blender yani karıştırıcılar ise geçen yıla göre bu yıl da belirgin bir şekilde daha fazla arandı.

Tabii tüm bunlar satışlara aynı oranda yansımayabiliyor.

Enerji Ajansı raporu, daha uzun süre daha fazla elektronik cihaz kullanılması nedeniyle enerji verimliliğinin ne kadar önemli hale geldiğini de gösteriyor.

Cihaz yoğunluğu eğilimi (hane başına gigajoule ile ölçülen), son 20 yılda ABD dahil dünyanın en büyük ülkeleri için 2000'den 2018'e kadar yüzde 13 arttı.

Japonya ve İngiltere, aynı zaman diliminde cihaz yoğunluğunda önemli düşüşler gösteren büyük ülkeler. Oranlar sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 25 azaldı.