Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1311 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 84 bin 82’ye, vaka sayısı da 59 bin 961 artarak 2 milyon 287 bin 475’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 452 bin 7 vaka ve 20 bin 894 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 570 bin 237 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 740 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 601'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 49 bin 310 artarak 1 milyon 287 bin 945’e ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 817 bin 208 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 718 artarak 41 bin 908’e ulaştı.

Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı ise 8 bin 438 artışla 370 bin 712’ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 236 bin 209 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.