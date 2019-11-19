Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler 49'uncu gününde.

Başkent Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı temsiliklerin bulunduğu Yeşil Bölgeye giden yollar kapandı.

Nedeni, protestocuların buraya giden güzergahtaki Ahrar Köprüsü'ne yerleşmiş olması.

Irak hükümet güçleri, köprülerin yanı sıra birçok ana yola da beton bariyerlerden engeller koyarak geçişleri engelledi.

Basra'da da göstericiler bir kez daha sokağa çıktı. Ülkenin en büyük limanı Umm Kasr'ın girişini kapattı. Liman daha önce de gösteriler nedeniyle kapanmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

300'den fazla kişi hayatını kaybetti

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği protestoların ana nedenleri.

1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı. Gösterilerde hayatını kaybedenler için Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir anı köşesi yapıldı.

Ülkedeki gerilim Amerikan yönetiminin de gündeminde. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, göstericilerin ölümüne, yaralanmasına neden olan ve yolsuzluğa karışan Iraklı yöneticilere yaptırım uygulamaya hazır olduklarını açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

2 yeni yasa tasarısı hazırlandı

Hükümet ise tansiyonu düşürmek için 2 yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, hükümetteki üst düzey yetkililere yönelik sınırlamalar içeriyor.

Bu kişilere, görevlerinden ayrıldıktan sonra, en az 2 yıl adaylık yasağı konacak.

Ayrıca milletvekilliğine seçilenler de bakanlık veya ona eşdeğer görevlere getirilemeyecek.

Tasarıyla, milletvekili sayısı 329'dan, 251'e düşürülecek. 30 olan seçme yaşı da 25'e indirilecek.

Seçim komisyonlarının bağımsızlığının sağlanması ile Komisyonun denetiminin temsilciler meclisi ve bakanlar kurulunun elinden alınması da tasarıda yer alan diğer maddeler.

Kaynak: TRT Haber