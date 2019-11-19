Protestoların aylardır son bulmadığı Hong Kong'da tansiyon düşmüyor.

Son olarak Politeknik Üniversitesi'ni işgal eden göstericiler polisle çatıştı.

Barikatı yıkan polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Olaylar sonrası kampüsteki bir bina ateşe verildi. Polis 400 göstericiyi tutukladı.

Üniversite dışında ise eylemciler yol kapattı, biber gazıyla müdahale eden polise kaldırım taşı fırlattı.

Sokakta olaylar devam ederken, Yüksek Mahkeme yeni bir karar aldı.

Maske yasağının yasalara aykırı olduğu kararı

Yönetimin uygulamaya koyduğu "maske yasağının" kentin anayasası sayılan Temel Yasa'ya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Baş Yönetici'ye herhangi bir tehlike durumunda istediği yasakları koyma yetkisi, polise ise kamusal alanda maskeleri çıkarttırma hakkı veren düzenlemenin, orantısız olduğuna karar verdi.

Baş Yönetici Carrie Lam, düzenlemeyi sömürge döneminden kalma Acil Durum Yasası'na dayanarak 5 Ekim'de yürürlüğe sokmuştu.

Kaynak: TRT Haber