İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam sonrası başlayan gösteriler sürüyor.

Başkent Tahran'ın pek çok ilçesinde kamu binaları, banka şubeleri ve iş yerleri yakıldı. Şehir merkezinde güvenlik güçlerine ait bir otobüs ateşe verildi.

Şiraz, İsfahan ve Kerec kentlerinde ana caddeler göstericiler tarafından kurulan barikatlarla trafiğe kapatıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin zam nedeniyle mağdur olanlara tazminat ödenmesine ilişkin kararname imzalaması da tansiyonu düşürmedi.

Tüm bunların üzerine İran Devrim Muhafızları'ndan göstericilere uyarı geldi. Gösterilerin sürmesi durumunda halkın huzur ve güvenliğini bozanlara karşı "kararlı ve devrimsel" eylemde bulunulabileceği belirtildi.

Binden fazla eylemci de gözaltına alındı.

ABD protestoları destekliyor

Gösterilere ABD'den destek geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkının yanındadır" ifadesi kullanıldı. Eylemcilere karşı şiddetli müdahale kınandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Trump yönetimi ve Avrupa Birliği'nin protestoları destekleyen açıklamalarına tepki gösterdi.

Zarif, Amerikan yönetiminin İran halkına desteğini "utanç verici bir yalan" olarak niteledi.

Kaynak: TRT Haber