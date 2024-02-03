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Dünya
AA 03.02.2024 18:30

Irak'ta ABD saldırısında öldürülenler için 3 günlük yas ilan edildi

Irak hükümeti, ABD'nin saldırısında ölenler için ülkede 3 gün yas ilan etti.

Irak'ta ABD saldırısında öldürülenler için 3 günlük yas ilan edildi
[Fotograf: AA]

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, silahlı kuvvetlerimizde şehit olanların anısına tüm devlet daireleri ve kurumlarında 3 günlük genel yas ilan edilmesini talimatı verdi." denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), üs saldırısına karşılık olarak Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

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CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

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Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu ifade eden Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu belirtmişti.

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