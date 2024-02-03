Kirby: ABD'nin müdahalesi bu gece başladı ama bu gece bitmeyecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD hava saldırılarında Irak'ta 3, Suriye'de ise 4 tesisin vurulduğunu duyurarak "ABD'nin müdahalesi bu gece başladı ama bu gece bitmeyecek" dedi.
John Kirby'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Saldırı öncesi Irak hükümetini bilgilendirdik.
İran ile savaş arayışında değiliz.
Ürdün'de 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıdan bu yana İran'la iletişim kurulmadı.