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Dünya
TRT Haber 03.02.2024 01:53

Kirby: ABD'nin müdahalesi bu gece başladı ama bu gece bitmeyecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD hava saldırılarında Irak'ta 3, Suriye'de ise 4 tesisin vurulduğunu duyurarak "ABD'nin müdahalesi bu gece başladı ama bu gece bitmeyecek" dedi.

Kirby: ABD'nin müdahalesi bu gece başladı ama bu gece bitmeyecek

John Kirby'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Saldırı öncesi Irak hükümetini bilgilendirdik.

İran ile savaş arayışında değiliz.

Ürdün'de 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıdan bu yana İran'la iletişim kurulmadı.

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