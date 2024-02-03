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Dünya
AA 03.02.2024 16:56

İsrail ordusu, yaralı askerlerini çekmek için 1500'den fazla operasyon düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden yaralı askerlerini tahliye etmek için "1500'den fazla operasyon" düzenledi.

İsrail ordusu, yaralı askerlerini çekmek için 1500'den fazla operasyon düzenlediğini duyurdu
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marom Tugayına bağlı operasyonel nakil birliğindeki yedek ve düzenli askerlerin Gazze Şeridi'nde "yürüttüğü faaliyetlere" ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu askerlerin Gazze'yi işgal eden İsrail güçleri ile sağlık birimleri arasında sürekli temas halinde olduğu, "on binlerce askeri Gazze'ye taşıdığı ve Gazze'den tahliye ettiği" belirtildi.

Nakil birliğine bağlı askerlerin, İsrail'in Gazze'yi karadan işgal etmeye başladığı 27 Ekim'den bu yana, yaralı İsrail askerlerini tahliye etmek için "1500'den fazla operasyon" yaptığı belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askeri öldürüldü, 1296'sı 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki kara çatışmalarında olmak üzere 2 bin 851'i de yaralandı.

İsrail güçleri, 27 Ekim'de başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze Şeridi'ne kara saldırıları düzenlemeye başlamıştı.

Yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü hava saldırılarının yanı sıra kara saldırılarını Gazze'nin güneyine doğru da genişleten İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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