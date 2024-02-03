Duman 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2024 16:38

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 500'e yükseldi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal atındaki Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 500'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında bölge halkının evlerine geniş çaplı zarar verdiği, beldelerdeki altyapıyı tahrip ettiği, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koyduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Irak, ülkedeki saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
Irak, ülkedeki saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verecek
16:27
5 aylık fındık ihracatı 1 milyar doları aştı
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:51
AFAD kursiyerleri eğitim alırken "asrın felaketini" yaşadı
16:32
Deprem sonrası vergiyle ilgili çok sayıda tedbir ve destek devreye alındı
16:44
Zeynep öğretmen: Acıları birbirimize sarılarak, sevgimizi göstererek atlatacağız
Yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
AFAD kursiyerleri eğitim alırken "asrın felaketini" yaşadı
AFAD kursiyerleri eğitim alırken "asrın felaketini" yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ