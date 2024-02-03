Rusya: Son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenledik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 27 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karar alma merkezleri, askeri sanayi işletmeleri, askeri havaalanı altyapısına, mühimmat ve yakıt depolarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 37 grup saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna askeri birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı merkezlere de saldırılar düzenlendiği ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Harkiv bölgesindeki Tabayivka yerleşim biriminin de Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada, son bir haftada 26 Ukraynalı askerin teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 678 İHA, 462 hava savunma füze sistemi, 14 bin 893 tank ve zırhlı araç, 1215 çok namlulu roketatar, 7 bin 952 obüs ve havan topu ile 18 bin 179 özel askeri araç imha edildi."