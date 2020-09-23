Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta 72 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72 artarak 8 bin 754'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 72 kişi daha yaşamını yitirdi ve 5 bin 55 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle COVID-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 754'e, vaka sayısı da 332 bin 635'e çıktı.
Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 3 bin 231 artışla 264 bin 988'e ulaştı.
Etiketler: ırak koronavirüs ırak salgın ırak covid-19Son Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:51
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