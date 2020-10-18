Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta 56 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 10 bin 254'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 56 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 110 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 254'e, vaka sayısı da 420 bin 186'ya çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 360 bin 477'ye ulaştı.
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