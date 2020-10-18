Başbakanlık basın ofisinin açıklamasına göre, Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gitti.

Bazı bakan ve devlet yetkililerinin de yanında yer aldığı Irak Başbakanı Kazımi’nin Avrupa ziyaretinin İngiltere ve Almanya’yı da kapsayacağı belirtildi.