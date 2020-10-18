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Irak Başbakanı Kazımi, Fransa’ya gitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Avrupa temasları için Fransa’nın başkenti Paris’e gitti.
Başbakanlık basın ofisinin açıklamasına göre, Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gitti.
Bazı bakan ve devlet yetkililerinin de yanında yer aldığı Irak Başbakanı Kazımi’nin Avrupa ziyaretinin İngiltere ve Almanya’yı da kapsayacağı belirtildi.
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