Irak'ta gösterileri düzenlemeden sorumlu koordinatör Halil en-Naci, gösterilerin barışçıl ve kitlesel bir şekilde 14 vilayette cuma günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Halil en-Naci, gösterilerin, halkın talepleri arasında yer alan büyük aksamaların yaşandığı hizmetler, iş fırsatlarının yaratılması ve yolsuzluk yapanların ortaya çıkarılmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Naci, halkın söz konusu taleplerinin karşılanmaması halinde gösterilerin devam edeceği uyarısında bulunarak, başta Bağdat olmak üzere güney vilayetlerinde düzenlenecek protestolara milyonların katılmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA